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В Гатчине призвали помочь подопечным конного клуба
Сегодня, 15:25
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В Гатчине призвали помочь подопечным конного клуба

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Животным необходим корм.

Жительница Гатчинского района попросила земляков передать корм лошадям из местного конного клуба. Женщина разместила пост с призывом о помощи в ВК-сообществе "Подслушано Гатчина". 

Помимо основных питомцев, на территории учреждения также живут собаки, которым также нужно пропитание. Любой неравнодушный житель может посодействовать клубу, связавшись с автором поста через социальные сети. 

Женщина планирует передать корм в учреждение уже в эту субботу.

Ранее мы рассказали о том, что петербуржцы стали чаще брать животных из приютов на карантине.

Фото: ВКонтакте / gtnstory

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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