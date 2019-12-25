В Гатчине призвали помочь подопечным конного клуба

Животным необходим корм.

Жительница Гатчинского района попросила земляков передать корм лошадям из местного конного клуба. Женщина разместила пост с призывом о помощи в ВК-сообществе "Подслушано Гатчина".

Помимо основных питомцев, на территории учреждения также живут собаки, которым также нужно пропитание. Любой неравнодушный житель может посодействовать клубу, связавшись с автором поста через социальные сети.

Женщина планирует передать корм в учреждение уже в эту субботу.

Ранее мы рассказали о том, что петербуржцы стали чаще брать животных из приютов на карантине.

Фото: ВКонтакте / gtnstory