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В Гатчине пресекли деятельность нелегального казино
Сегодня, 14:31
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vestnick

В Гатчине пресекли деятельность нелегального казино

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Организатора незаконных азартных игр задержали в столице Ленобласти.

Пресс-служба следственного комитета по Ленинградской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту создания вне пределов игорной зоны подпольного казино с игорным оборудованием и организации на территории города Гатчина нелегальных азартных игр. Обвиняемым по делу проходит 37-летний мужчина. 

Незаконное казино было закрыто сотрудниками полиции, устанавливаются все причастные к организации игорного бизнеса. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. 

В апреле в Петербурге сотрудниками экономической полиции были закрыты шесть игорных клубов. 

Фото: Pixabay

Теги: гатчина, игровые автоматы, нелегальные азартные игры, нелегальные подпольные казино
Категории: Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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