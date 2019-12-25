В Гатчине пресекли деятельность нелегального казино

Организатора незаконных азартных игр задержали в столице Ленобласти.

Пресс-служба следственного комитета по Ленинградской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту создания вне пределов игорной зоны подпольного казино с игорным оборудованием и организации на территории города Гатчина нелегальных азартных игр. Обвиняемым по делу проходит 37-летний мужчина.

Незаконное казино было закрыто сотрудниками полиции, устанавливаются все причастные к организации игорного бизнеса. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

В апреле в Петербурге сотрудниками экономической полиции были закрыты шесть игорных клубов.

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