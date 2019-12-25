В Гатчине установят мемориал жертвам фашистских концлагерей

Проект представили в городском Дворце культуры.

В Гатчинском районе Ленобласти установят мемориальный комплекс "Вихрь Войны". Его презентовали в городском Дворце культуры. Об этом сообщило "ЛенТВ24".

В центре мемориала будет находиться статуя матери с двумя детьми. Высота памятника – 40 метров. Комплекс будет включать музейный павильон с мультимедийной экспозицией и парк.

Открыть комплекс могут уже в июне 2023 года.

Накануне, 11 апреля, узница фашистского концлагеря поделилась воспоминаниями о тяжелых годах.

Фото: ЛенТВ24