В Гатчине установят мемориал жертвам фашистских концлагерей

В Гатчинском районе Ленобласти установят мемориальный комплекс "Вихрь Войны". Его презентовали в городском Дворце культуры. Об этом сообщило "ЛенТВ24".
В центре мемориала будет находиться статуя матери с двумя детьми. Высота памятника – 40 метров. Комплекс будет включать музейный павильон с мультимедийной экспозицией и парк.
Открыть комплекс могут уже в июне 2023 года.
Накануне, 11 апреля, узница фашистского концлагеря поделилась воспоминаниями о тяжелых годах.
Фото: ЛенТВ24
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