Узница фашистского концлагеря поделилась воспоминаниями о тяжелых годах

Антонина Матвеева попала в концлагерь, когда ей было 4 года.

Сегодня, 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Бывшая узница фашистского концлагеря Антонина Матвеева поделилась с телеканалом "Санкт-Петербург" своими воспоминаниями об этом страшном периоде в заточении.

Война настигла Антонину Матвееву под Псковом. Она была слишком мала и не помнит всех подробностей начала фашистской оккупации, однако, по рассказам матери, семья оказалась на территории немцев уже в первую неделю.

В 1943 году население Ленобласти начали вывозить в Прибалтику. Это было сделано для того, чтобы люди не помогали партизанам. На тот момент Антонине было четыре года. Вместе с семьей она оказалась в концлагере у города Радвилишкис. Там она провела 1,5 года. Узники добывали торф. За это они получали кусочек хлеба и кружку подслащенной воды.

Если только кто-то из литовцев бросит кусок хлеба или картошину через колючую проволоку, этой семьи в ночь не будет уже. Вместе с домом будут сожжены. Антонина Матвеева.

Женщина рассказала, что над узниками постоянно издевались, например, демонстративно ели сало с хлебом. Когда началось освобождение Литвы, семье Антонины Матвеевой удалось сбежать, но ужас продолжился из-за бомбардировок. Мама девочки получила осколочное ранение в легкое. Семье удалось пережить те события.

Фото: администрация Красносельского района