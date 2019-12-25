В Гатчине появится "правительственный квартал" из домов аварийного фонда

Прежде всего здания необходимо восстановить.

Власти Ленинградской области определились, куда переедут комитеты администрации в Гатчине. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко на своей странице в Instagram.

"Правительственный квартал" разместится на улицах Чкалова, Горького и Карла Маркса после реставрации в аварийных деревянных домах. Практически все дома являются объектами культурного наследия. Здания включены в программу расселения аварийного жилья. Благодаря этому области не придется выделять деньги на новое строительство, а историческая застройка будет восстановлена.

Предложение поступило от председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимира Цоя.

Напомним, Гатчина официально стала столицей Ленинградской области. Теперь областное правительство будет располагаться там.

Фото: Instagram / @drozdenko_au