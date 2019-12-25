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В Гатчине появится новый спортивный комплекс
Сегодня, 13:16
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В Гатчине появится новый спортивный комплекс

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На его строительство затрачено 213 миллионов рублей.

Стадион "Спартак" в Гатчине будет преобразован в спортивный комплекс. На месте уже проходит процедура демонтажа и установка ограждения. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Предполагается, что новый объект будет вмещать в себя 740 спортсменов. Внутри оборудуют площадку для  толкания ядра, несколько залов, раздевалок и тренерских кабинетов.

 В общей сложности на строительство спорткомплекса выделено 213 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2022 году.


Ранее мы рассказали о том, что бывшим водителям автобусов в Волхове предлагают сотрудничать с новым перевозчиком.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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