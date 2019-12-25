В Гатчине появится новый спортивный комплекс

На его строительство затрачено 213 миллионов рублей.

Стадион "Спартак" в Гатчине будет преобразован в спортивный комплекс. На месте уже проходит процедура демонтажа и установка ограждения. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Предполагается, что новый объект будет вмещать в себя 740 спортсменов. Внутри оборудуют площадку для толкания ядра, несколько залов, раздевалок и тренерских кабинетов.

В общей сложности на строительство спорткомплекса выделено 213 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2022 году.



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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области