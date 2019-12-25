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В Гатчине подростка подозревают в изнасиловании пятилетней девочки
Сегодня, 12:45
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В Гатчине подростка подозревают в изнасиловании пятилетней девочки

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Полиция выясняет обстоятельства возможного сексуального насилия в отношении несовершеннолетней девочки.

В столице Ленобласти задержан подросток, подозреваемый в изнасиловании пятилетней девочки. Как сообщает источник Piter.TV в правоохранительных органах, причиной для задержания стало обращение матери ребенка - жительницы поселка Сиверский Гатчинского района, сообщившей 27 июля о том, что ее дочь подверглась изнасилованию в подъезде дома. Задержанный жил по соседству с семьей пострадавшего ребенка. 

По предварительной информации, насилие могло произойти в течение последних полутора-двух месяцев, но ребенок не решался о нем рассказать. Полицейские проверяют полученные показания, возбуждено уголовное дело. 

Ранее в Гатчине возбудили дело против отца, который насиловал свою дочь. 

Фото: Pexels 

Теги: гатчина, изнасилование, криминальная сводка, нападение на ребенка, сиверский
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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