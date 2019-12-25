В Гатчине возбудили дело против отца, который насиловал свою дочь

Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело против жителя Гатчины, которого подозревают в изнасиловании малолетней дочери. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась жена подозреваемого. Она рассказала, что ее супруг в неустановленное время, но не позднее 30 апреля, в их квартире на Заводской улице изнасиловал дочь 2016 года рождения.

Мужчину задержали по "горячим следам". Уголовное дело возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали, что в Тихвине 16-летний подросток совратил 8-летнего мальчика в подъезде.

Фото: Следственный комитет России