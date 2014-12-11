В Гатчине подняли затонувший в пруду земснаряд

На время работы движение по парку временно ограничили.

В воскресенье, 14 ноября, в Белом озере Гатчинского парка наполовину затонул земснаряд. Судно технического флота для углубления дна "затонуло" в четверг, 11 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе ГМЗ.

На время работы движение по парку временно ограничили, некоторые проходы перекрыли. В администрации уточнили, что как только работы завершатся, проход будет открыт.

Ранее со дна реки Волхов подняли немецкий тягач времён ВОВ. Тягач пролежал на дне реки около 80 лет.

Фото: Вконтакте / Гатчина24 Новости