Со дна реки Волхов подняли немецкий тягач времён ВОВ

Тягач пролежал на дне реки около 80 лет.

Со дна реки Волхов под Великим Новгородом водолазы подняли многотонный колесно-гусеничный тягач времен Великой Отечественной войны. Об этом "Интерфаксу" рассказали в Новгородской поисковой экспедиции "Долина".

Тягач пролежал на дне реки около 80 лет. Его вытащили на берег с помощью тросов и строительной техники. В нем исследователи нашли личные вещи военнослужащих: обручальное кольцо, наручные часы, бритву, ремень и многое другое. Останков в тягаче не обнаружили.

Поисковики предположили, что тягач затонул в 1941 году. Они считают, что он относился к 8-й танковой дивизии, наступавшей на город Малая Вишера.

Ранее мы писали, что в Волосово местные жители вместо картошки выкопали мину времён ВОВ.

Фото: ВКонтакте / Ленинградская область