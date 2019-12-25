В Гатчине откроют центр для лечения онкоофтальмологических заболеваний

В Гатчине планируют открыть новый центр протонной лучевой терапии для лечения онкоофтальмологических заболеваний.

Открытие онкоофтальмологического центра запланировано на 2025 год, а первых пациентов там могут принять уже в следующем году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Научно-образовательного медицинского центра ядерной медицины НИЦ "Курчатовский институт" Кристину Сергунову.

В настоящее время осуществляется изготовление и поставка оборудования, а также строительство объекта.

Отмечается, что для некоторых видов рака, в том числе заболеваний глаз, нужен индивидуальный и максимально осторожный подход. В России на сегодняшний день есть только три центра протонно-лучевой терапии, где помогают таким пациентам.

Открытие нового центра в Гатчине позволит расширить возможности лечения онкоофтальмологических заболеваний в России и обеспечить большее количество пациентов качественной медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что первая операция по пересадке печени прошла в Ленобласти.

Фото: Piter.TV