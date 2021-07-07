Первая операция по пересадке печени прошла в Ленобласти

Трансплантация длилась 410 минут.

В Ленинградской областной клинической больнице прошла первая операция по пересадке печени. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения сегодня, 21 августа.

Трансплантация длилась 410 минут. В операционном зале находились 20 врачей разных специальностей. В их числе оказались ведущие трансплантологи из федеральных центров.

Мы очень долго шли к этому, у нас прекрасная команда хирургов, сосудистых хирургов, анестезиологов-реаниматологов, гастроэнтерологов, врачей различных специальностей. И только благодаря им мы смогли выполнить эту операцию и, будем надеяться, что количество подобных манипуляций значительно увеличится. Сергей Алексеев, главный врач ЛОКБ

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Фото: сайт ЛОКБ