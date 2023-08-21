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Петербургские врачи выходили малыша, родившегося с весом 320 граммов
Сегодня, 11:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские врачи выходили малыша, родившегося с весом 320 граммов

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Это первый случай в России.

В Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий (Первая детская больница) подрастает мальчик, родившийся с весом 320 граммов. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

В реанимации новорожденных нашей больницы лежит самый маленький спасенный в России – он родился в январе 2023 года с весом всего 320 граммов. Да, сейчас можно сказать, что его уже выходили.

Александр Гостимский, главный врач Первой детской больницы доктор медицинских наук

Малыш родился на 22-й неделе беременности. В клинике ему предстоит провести ещё несколько месяцев. В России ещё не было случаев, аналогичных этому.

Недавно петербургские офтальмохирурги вернули зрение 15-летней девочке с редкой "неоперабельной" патологией.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: недоношенный, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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