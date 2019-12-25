В Гатчине открылось окно Народного Фронта

Его сотрудники помогут льготным категориям граждан.

В четверг, 26 марта, МФЦ "Гатчинский" представил жителям проект "ОНФ. Помощь". Он будет предоставлять услуги льготным категориям граждан. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Сотрудники "окон" будут помогать людям с ограниченными возможностями, ветеранам, сиротам и многодетным семьям по вопросам оформления пособий, социальных выплат и субсидий. Также льготники смогут оформить доставку продуктов на дом.

Кроме того, людей, у которых возникают трудности при использовании интернета, познакомят с функциями личного кабинета и приложения "ОНФ. Помощь".

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области