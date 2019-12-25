В Гатчинской школе №2 открыли новый компьютерный класс

Ученики будут работать на 63 современных ноутбуках.

Новый мобильный компьютерный класс появился в Гатчинской школе №2. В нем разместили 36 ноутбуков современных моделей. Информация об этом появилась в ВК-сообществе администрации Гатчинского района.

Также в распоряжение учеников поступили интерактивная панель и передвижной сейф, в котором можно будет хранить оборудование. Вся оборудование направлено в школу в рамках проекта проекта "Цифровая образовательная среда".

По словам директора образовательного учреждения Натальи Ковалевой, новая техника поспособствует максимальной эффективности при самостоятельном выполнении задании и проведении опытов.

Отметим, что общий бюджет проекта "Цифровая образовательная среда" составляет 15 миллионов рублей.

Ранее мы рассказали о том, что молодежь Ленобласти все чаще проявляет интерес к социальным проектам.

Фото: ВКонтакте / gmr47