Молодежь Ленобласти все чаще проявляет интерес к социальным проектам

В Выборге прошло очередное семинар-совещание в рамках проекта "Социальная активность".

До 2024 года в Ленинградской области ожидается прирост инициативных юношей и девушек, желающих вступить в общественные объединения. Всего их должно насчитываться до 80 тысяч. Об этом сообщил вице-губернатор региона по внутренней политике Алексей Кондрашов во время Окружного семинара-совещания в Выборге.

Представитель власти подчеркнул, что в прошлом году в общественной деятельности себя проявили 10 000 студентов и школьников. Кроме того, среди всех возрастов добровольческую деятельность поддерживают 240 тысяч ленинградцев.

Добавим, что развитие благотворительного сектора в регионе происходит в рамках проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование". Семинар также является их частью: в общей сложности мероприятие посетили примерно 80 представителей молодежной политики со всего Северо-Западного округа.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге прошло заседание Совета директоров предприятий производственной сферы.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области