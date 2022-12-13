В Гатчине нашли новые захоронения жертв нацистов

В прошлом году в этом же парке нашли останки 132 человек.

Поисковый отряд Гатчинского района "Искра" обнаружил в парке "Сильвия", входящем в состав Гатчинского музея-заповедника, новые массовые захоронения останков мирных граждан, предположительно, расстрелянных нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом РИА Новости сообщил руководитель отряда Андрей Клементьев.

В прошлом году в этом же парке были обнаружены останки 132 человек, сейчас найдены еще несколько площадок с останками. Андрей Клементьев отметил, что может быть найдено ещё такое же количество останков.

В 2022 году историки и правоохранительные органы выявили в архивах ряд документов, указывающих на расстрелы и захоронение в парке нескольких тысяч граждан СССР.

Фото: СУ СК России по Ленинградской области (архив)