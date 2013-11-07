В Гатчине в парке "Сильвия" нашли останки 30 человек

Судебно-медицинская экспертиза установила, что останки принадлежат гражданам, погибшим во времена Великой Отечественной войны.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения захоронения мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Следователями и криминалистами совместно с поисковым отрядом "Искра" в парке "Сильвия" в городе Гатчине было обнаружено место захоронения мирных жителей, расстрелянных в период оккупации фашистами. В ходе осмотра извлечены скелетированные останки не менее 30 человек, также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. Судебно-медицинская экспертиза установила, что останки принадлежат гражданам, погибшим во времена Великой Отечественной войны.

Из архивных источников получена информация о том, что в период немецкой оккупации с октября 1941-го по январь 1944 года в городе Гатчине дислоцировался штаб немецкой полиции безопасности и СД. Арестованные привозились из разных мест области и содержались в подвале дома, где находилась тюрьма. Арестованных допрашивали и после допросов в большинстве случаев расстреливали в парке "Сильвия".

Работа следователей будет продолжена в дальнейшем.

В июне под Кировском были найдены останки и личные вещи бойца времен Великой Отечественной войны.

Видео: ВКонтакте / СУ СК России по Ленинградской области