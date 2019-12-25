Под Кировском найдены останки и личные вещи бойца времен Великой Отечественной войны

Имя лейтенанта смогли установить по солдатскому медальону.

Поисковый отряд "Рейд 2.0" обнаружил останки и личные вещи красноармейца, принимавшего участие в боях Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Об находке рассказали в посте на странице отряда ВКонтакте.

Останки обнаружили на месте сражений, происходивших с 3 по 5 ноября 1941 года под Кировском. Данные бойца смогли установить, изучив солдатский медальон - не смотря на то, что 60% записки уничтожила плесень, экспертиза была проведена. Погибшим оказался младший лейтенант Константин Николаевич Тараканов 1909 года рождения, проживавший в Гатчине (старое название - Красногвардейск). Он был добровольцем, занимал должность командира огневого взвода артиллерийского дивизиона.

Серди личных вещей красноармейца поисковики обнаружили наручные часы, нож, курительную трубку и кошелек с папиросами. Отряд намерен начать поиски родственников бойца.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградской области зажглись тысячи "свечей памяти".

Фото: Вконтакте / Рейд 2.0 поисковое и реконструкторское движение