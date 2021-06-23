в Ленинградской области зажглись тысячи "свечей памяти"

81 год назад началась Великая Отечественная война.

Ночью 22 июня в год 81-летия начала Великой Отечественной войны в Лен области зажглись тысячи "свечей памяти" и "Огненные картины войны". Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

На площадке перед музеем "Прорыв блокады Ленинграда" активисты выложили инсталляцию, посвящённую девушкам-регулировщицам, работавшим на Дороге жизни.

В Гатчине у стелы "Город воинской славы" создали "огненную картину" по мотивам мемориала "Скорбящая мать".

В Луге и Кингисеппе выложили надписи из свечей "Луга помнит" и "Кингисепп помнит".

В этом году к акции присоединились активисты подшефного города Ленинградской области в ДНР. В полночь на центральной площади города Енакиево зажглась картина из свечей в память о начале Великой Отечественной войны.

Также на Дворцовой площади прошла акция в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Администрация Ленинградской области