В Гатчинском районе мужчина заявился в детсад с автоматом и гранатой

Мужчина ранее был неоднократно судим.

В Гатчинском районе 39-летний мужчина пришел с повинной в отделение полиции после того, как заявился дошкольное учреждение с автоматом и гранатой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 13 ноября. В полицейский участок позвонил мужчина и рассказал стражам порядка о том, что его не пускают в детский сад навестить своего ребенка. Он уточнил, что имеет с собой оружие и гранату. После этого, раздосадованный отец самостоятельно добрался на такси до отделения полиции. Правоохранительные органы забрали у него сумку с муляжом гранаты и игрушечным автоматом.

Недовольного отца задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Полиция возбудила уголовное дело по статье 207-ой УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). На данный момент виновному избирается мера пресечения.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти ветеранам ВОВ проиндексируют выплаты на ремонт жилых домов.

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