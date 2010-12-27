В Ленобласти ветеранам ВОВ проиндексируют выплаты на ремонт жилых домов

Со следующего года выплаты на одного пенсионера увеличатся до 344 тыс. рублей. Семьи из двух и более человек будут получать до 437 тыс. рублей. Таким образом, сумма выплат вырастет на 20%

В Ленобласти ветераны ВОВ получат повышенные выплаты на ремонт жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Право на льготный ремонт жилых домов получат участники Великой Отечественной войны, супруги, не вступившие в повторный брак после смерти ветеранов, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей и других мест принудительного содержания в период войны и инвалиды. Полученные средства собственники домов смогут израсходовать на ремонт печного оборудования, кровли, замену окон и дверей.

Власти Ленобласти выделили на эти нужды 26 млн рублей

Ранее Piter.TV сообщил, что Надежда Шведова об участии выборгской делегации на бизнес-форуме Ленобласти.

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