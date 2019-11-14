Надежда Шведова об участии выборгской делегации на бизнес-форуме Ленобласти

Эксперт поделилась подробностями уникального мероприятия, которое прошло в Экспофоруме на прошлой недели.

Выборгская делегация стала самой многочисленной на форуме предпринимателей Ленинградской области "Энергия действий". Об этом Piter.TV рассказала Надежда Шведова, начальник отдела поддержки предпринимательства. Комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации Выборгского района ежегодно отправляет на крупнейший экономический форум региона делегацию, оказывает бизнесменам информационную и техническую поддержку.

Это глобальное ежегодное мероприятие, мы всегда настоятельно рекомендуем предпринимателям Выборгского района принимать в нем участие. Здесь задаются основные тренды нашего предпринимательства в целом, по России. Бизнесменам просто необходимо посещать такие мероприятия, чтобы быть в курсе всех тенденций. Надежда Шведова, начальник отдела поддержки предпринимательства

В этом году среди выступающих на форуме были губернатор Александр Дрозденко, ведущие эксперты из среды российских финанситов и предпринимателей, главы регуляторных ведомств. Свои делегации на мероприятии представили все муниципальные районы Ленинградской области.

Делегация Выборгского района стала самой многочисленной на форуме. Мы заявили 70 человек, из них более 50 - предприниматели. Остальные, это чиновники, структура поддержки, представители инфраструктуры. Важно, что бизнесмены приехали из различных сфер деятельности: и социальное предпринимательство, и сфера гостеприимства, и здоровый образ жизни, торговля, IT. Надежда Шведова, начальник отдела поддержки предпринимательства

Ранее мы писали, что Ленинградский бизнес-форум посетило более 1200 участников

Видео: Piter.TV