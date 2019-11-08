Ленинградский бизнес-форум посетило более 1200 участников

В Экспофоруме прошел пятый по счёту форум малого и среднего бизнеса Ленобласти. Ведущие эксперты в сфере предпринимательства и экономики, топ-менеджеры ключевых отраслевых компаний встретились с руководителями федеральных и региональных органов власти и вместе определили основные бизнес-тренды 2020 года.

1200 участников, десятки дискуссионных площадок, сотни контрактов и новых знакомств – таким стал пятый по счёту форум малого и среднего бизнеса Ленобласти. Кажется, за этот день предприниматели успели обсудить все наболевшие вопросы: как минимизировать штрафы, что такое трудоустройство без границ и зачем нужны бизнес-сообщества. Говорили и о туристических ресурсах региона. Сейчас в Ленинградской области делают упор на развитие вело и экологического туризма.

Римма Сачунова, заместитель председателя комитета по туризму Ленинградской области:

Развивая экологический туризм, мы создаем дополнительные места в индустрии гостеприимства. На сегодняшний день там их катастрофически не хватает. Это и гостевые дома, и предприятия обслуживания велотуристов, это безусловно, места общественного питания - тот необходимый сервис, который был бы интересен велотуристам.

Валютный контроль, налоги, банковские операции и вопросы денежно-кредитной политики – об основах финансовой грамотности говорили на отдельной дискуссионной площадке. В 2019 году россияне 220 тысяч раз пытались сдать зачет по финансовой грамотности от Банка России. Успехом увенчались лишь 17% попыток.

Александр Кузнецов, заместитель начальника управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг по СЗФО Банка России:

Всегда проверять ту финансовую организацию, с которой они собираются сотрудничать через официальные источники, второе всегда читать документы, которые он подписывает и не боятся задавать вопросы.

Проверить свою подкованность в финансовых вопросах можно было в деловой игре в фойе форума. Участники зарабатывали баллы и получали сертификаты об уровне финансовой грамотности. По соседству расположилась мобильная телестудия, где у детей предпринимателей брали интервью. Ребята рассказывали о том, чем, по их мнению, занимаются мама или папа и делились своими планами на будущее.

Еще одной значимой частью форума стала выставка товаров, произведенных в Ленобласти, которые продают и используют по всей России и не только.

Елена Целихович, директор компании Авен СПб:

Сейчас у нас новое направление: городки с солнечными батареями и датчиками движения. Дети подходят, они начинают светиться. Светофоры на детских площадках как настоящие загораются.

Так детские площадки из деревни Яльгелево стоят во дворах от Тюмени до Владивостока. Энергоэффективные светодиодные лампы уже давно освещают десятки населенных пунктов, торговые сети и даже сам Экспофорум. Есть и сугубо специализированные производства, обслуживающие крупнейший бизнес.

Денис Валиков, представитель Кировской фабрики нетканых материалов:

Мы сами производим материал нетканный из химических волокон, в данном случае это полиэфир, сами делаем фильтр, кроим его, сшиваем и поставляем на все самые крупные предприятия нашего региона в том числе Фосагро и Метахим.

Главным событием форума стало пленарное заседании "Бизнес тренды - 2020. Рецепты и лайфхаки". Открыл его Александр Дрозденко. Губернатор рассказал, что в этом году в Ленобласти на программы развития малого и среднего бизнеса в общей сложности направлено 894 млн рублей. Такая система поддержки, действующая в регионе, дает результат: уже несколько лет подряд в Ленобласти наблюдается устойчивый рост численности предпринимателей.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области:

Государство должно быть заинтересовано даже может больше, чем сам малый и средний бизнес в его развитии, потому что те люди, которые занимаются делом, которые зарабатывают деньги для себя, для своих семей, они являются основой государства.

Одним из самых ярких моментов форума стал организованный флэш-моб. Участники пленарного заседания написали свои контакты и пожелания на бумажных самолетах, а затем отпустили их в свободный полет.