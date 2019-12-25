В Гатчине ликвидируют последствия ночного шторма

За ночь в столице Ленобласти повалило ветром несколько деревьев, оборвало провода на линии электропередач и затопило улицы.

Администрация Гатчинского района отчиталась о ликвидации разрушительных последствий сильного шторма, обрушившегося на столицу Ленобласти в ночь со 2 на 3 августа. Шквалистый ветер повалил несколько деревьев и повредил провода на нескольких линиях электропередачи, что привело к отключению света; затопленными оказались несколько улиц. По информации аварийных служб, за сутки выпало около 50 мм осадков.

Местные жители обратили внимание на то, что большинство проблем и аварийных ситуаций, связанных с разгулом стихий, возникает из-за отсутствия в городе функционирующей ливневой канализации. Потопы на некоторых улицах при выпадении значительного количества осадков стали уже регулярным явлением.





Ранее на поваленные деревья жаловались жители Никольского.

Фото: ВКонтакте/Администрация Гатчинского района

