В Гатчине и Волхове 9 мая пройдет акция "РиоРита - радость Победы"

Под мелодии 30-40-х годов в исполнении военных духовых оркестров местным жителям и гостям региона предлагают исполнить вальс.

В понедельник, 9 мая, в Ленобласти пройдет акция "РиоРита - радость Победы". Проект представляет собой культурную реконструкцию городской атмосферы 9 мая 1945 года. В этом году его проведут в Волхове, Луге,Бокситогорске и Тосно. Мероприятие стартует в 18 часов вечера. Посетить его можно до 21:00. Об этом сообщил глава регионального штаба "Бессмертный полк России" по Ленинградской области Никита Манёнок.

Известно, что в Волхове встреча планируется на территории парка 40-летия ВЛКСМ, в Тосно - в сквере на проспекте Ленина, 32.

Под мелодии 30-40-х годов в исполнении военных духовых оркестров местным жителям и гостям региона предлагают потанцевать, вспомнить вальс, чтобы почувствовать радость Победы 1945-го года. Для полного погружения в атмосферу на празднике будут представлены традиционные угощения советских времен: мороженое, газировка, пирожки и леденцы на палочке. Кроме того, горожан призывают нарядиться в винтажные платья и костюмы 40-х. В конце праздничного дня прогремят салюты.

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Фото: ВКонтакте / РиоРита — радость Победы (Алик Рух)