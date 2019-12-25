В Гатчине готовятся к открытию новой скейт-площадки

Покататься там можно будет уже в конце августа.

В Гатчинском районе проходит благоустройство будущего скейт-парка. Пространство под названием "Аэропарк" будет полностью готово к концу следующего года, но покататься там можно будет уже с этого августа. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

На данный момент завершен начальный этап работ. Рабочие прокладывают пешеходные дорожки, высаживают кусты и деревья, устанавливают объекты уличного освещения.

Кроме того, специалисты практически полностью подготовили скейт-площадки для прихода посетителей. До завершения 2021 года предстоит благоустройство территории от ТК "Пилот" до местного бассейна. Полностью "Аэропарк" должны закончить до конца 2021 года.

Отметим, что проект скейт-парка в Гатчинском районе был воплощен в жизнь благодаря победе на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. Его создатели получили 90 миллионов рублей из федеральной казны.

Ранее мы рассказали о том, что муниципальные образования Ленобласти получат 173 миллионов рублей на благоустройство.

Видео: Instagram / gatchina_gov