В Гатчине дворы затопили талые воды

В Гатчине один из дворов превратился в непроходимый бассейн. О весеннем половодье сообщил 47news.
Водоём образовался во дворе домов 18, корпус 1 и 3, на улице Авиатриссы Зверевой. По словам местного жителя, проблема может быть в засорении ливневки или водоприёмного колодца.
В МУП "Водоканал" Гатчины объяснили, что канализация не забита, но работает не в полную силу. Диспетчер сообщил, что как такой ливневой канализации нет, вода попадает в коллектор, а объём поступающей воды превышает пропускную способность.
Ситуация находится под контролем администрации Гатчинского района.
Ранее стала известна предварительная причина подтопления плавучего ресторана "Серебряный кит".
Фото: 47news
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