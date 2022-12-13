В Гатчине дворы затопили талые воды

Водоём образовался во дворе домов 18, корпус 1 и 3, на улице Авиатриссы Зверевой.

В Гатчине один из дворов превратился в непроходимый бассейн. О весеннем половодье сообщил 47news.

Водоём образовался во дворе домов 18, корпус 1 и 3, на улице Авиатриссы Зверевой. По словам местного жителя, проблема может быть в засорении ливневки или водоприёмного колодца.

В МУП "Водоканал" Гатчины объяснили, что канализация не забита, но работает не в полную силу. Диспетчер сообщил, что как такой ливневой канализации нет, вода попадает в коллектор, а объём поступающей воды превышает пропускную способность.

Ситуация находится под контролем администрации Гатчинского района.

Ранее стала известна предварительная причина подтопления плавучего ресторана "Серебряный кит".

Фото: 47news