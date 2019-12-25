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В Гатчине 5 домов временно останутся без холодной воды
Сегодня, 9:38
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В Гатчине 5 домов временно останутся без холодной воды

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Отключение намечено на 9:00.

В понедельник, 6 июня, в микрорайоне Аэродром города Гатчины временно отключат холодную воду на время проведения работ МУП "Водоканал". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Жителям придётся подождать, пока специалисты заменят водомерные узлы в 5-ти домах по улице Слепнева. В том числе от холодного водоснабжения отключат филиал МФЦ по адресу: улица Слепнева, д. № 13. На этой же улице работы затронут дома № 13 к.1 и к.3, а также №15 и №17.

Отключение произойдет в 9 утра. Время возобновления не указывается.

Ранее мы рассказали о том, что Леноблводоканал объявил "водную амнистию" жителям Приозерского района.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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