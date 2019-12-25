Леноблводоканал объявил "водную амнистию" жителям Приозерского района

Она продлится до конца сентября.

Со вторника, 2 июли, ГУП "Леноблводоканал" предоставил жителям Приозерского района на узаконивание нелегальных врезок в инженерные сети водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Последним днём "водной амнистии" объявлено 30 сентября. Чтобы легализовать подключения, нужно отправить паспортные данные и документы на собственность на почту info@vodokanal-lo.ru или на официальный сайт компании.

vodokanal-lo.ru.

Возможность личного приёма жителей Приозерского района в производственном управлении Леноблводоканала снова появится в ближайшее время.

Ранее мы рассказали о том, что "Водоканал" достроил водовод до Муринской насосной станции.

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