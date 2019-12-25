"Водоканал" достроил водовод до Муринской насосной станции

Работы завершились гораздо раньше срока.

Петербургский "Водоканал" достроил водовод от Северной водопроводной станции до Муринской водопроводной насосной станции (ВНС). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что водовод позволит снабдить холодной водой жилую застройку на севере города, в которую входит три ЖК, промышленные и энергетические объекты в зоне "Парнас", промобъекты у завода "Ниссан" и объекты на границе города и области. Кроме того, после появления водовода "Водоканал" сможет приступить к реконструкции сетей водоснабжения от Северной станции.

Проект начался весной 2017 года, 5,5 километров трассы водовода протянули вдоль железной дороги у станции "Ручьи" от Муринской ВНС до Пискаревского проспекта. Отмечается, что окончание работ запланировали на октябрь, однако завершить их удалось гораздо раньше. Срок службы новых труб обещает превысить сто лет.

Ранее Водоканал завершил испытания новой технологии, которая эффективна в отношении устранения запахов.

Фото: пресс-служба "Водоканала"