Водоканал завершил испытания новой технологии, которая эффективна в отношении устранения запахов

Работы продолжались около трех лет.

"Водоканал" Петербурга завершил продолжавшееся около трех лет тестирование новой технологии для очистки по сероводороду в качестве маркерного вещества. Как сообщили "Невские новости", испытания проходили на Василеостровской канализационной насосной станции. Новые фильтры показали свою эффективность. При этом показатель очистки по сероводороду как маркерному веществу составил порядка 99%.

На предприятии отмечают: плотность застройки в Северной столице растет. Следовательно, вероятность попасть в зону неприятных запахов от канализации для новых домов возрастает.

Водоканал, соответственно, ищет способы борьбы с этим.

В 2017 году предприятие приступило к реализации проекта по монтажу узла по удалению дурнопахнущих веществ в системе вентиляции Василеостровской станции. В ее системе газоочистки ВОНС был использован сорбционный материал нового поколения.

Как сообщало ранее Piter.tv, "Водоканал" реконструирует четыре фонтана в Петербурге до конца года.

Фото: vodokanal.spb.ru