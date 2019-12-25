"Водоканал" реконструирует четыре фонтана в Петербурге до конца года

"Водоканал" выполнит капитальный ремонт и реконструкцию четырех городских фонтанов в течение 2020 года, сообщили в пресс-службе предприятия.
Планировалось отремонтировать 10 городских и дворовых фонтанов, однако в связи с эпидемиологической ситуацией, количество решили сократить до четырех. Так, отремонтируют фонтан "Слава" в парке Победы, композиции из двух фонтанов на площади Победы на Московском проспекте, фонтан в Зеленогорске на Приморском шоссе, фонтан на Лермонтовском проспекте. Три оставшиеся фонтаны не имеют названия. Петербуржцы могут с 1 мая в течение 15 дней проголосовать или предложить собственный вариант названия для трех безымянных фонтанов города на сайте "Водоканала".
Ранее мы писали, что в Петербурге дали название девяти безымянным скверам.
Фото: pixabay
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