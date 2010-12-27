В "Галерее" открылась 3D-выставка картин из Эрмитажа

В субботу, 3 ноября, Эрмитаж открыл в торговом центре "Галерея" 3D-инсталляцию музейных картин. Об этом сообщает пресс-служба Зимнего Дворца.
В холле здания на Лиговском проспекте поместили большую копию Главного штаба, а также 3D-инсталляции полотен знаменитых художников и работы Карла Фаберже.
Это культурно-просветительный проект, задуманный и осуществленный Эрмитажем и самой посещаемой торговой площадкой Санкт-Петербурга, – пример культурной экспансии музея в публичное пространство города
говорится на странице Эрмитажа во "ВКонтакте"
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Фото: http://event.galeria.spb.ru