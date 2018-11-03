Вышел первый трейлер 3-го сезона "Настоящего детектива"

Сериал выйдет на экраны 13 января 2019 года.

В сети появился первый трейлер третьего сезона сериала "Настоящий Детектив". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале HBO.

Сюжет развернется вокруг детектива Уэйна Хейса, роль которого исполнит обладатель премии "Оскар" Махершала Али. Главный герой будет расследовать исчезновения детей. По словам шоураннеров, действие будет происходить в трех временных промежутках. Помимо Али в новом сезоне сыграют Стивен Дорф, Мэми Гаммер, Стивен Дорфф, Кармен Эджого и другие. Автором сценария выступил Ник Пиццолатто. Сериал выйдет на экраны 13 января 2019 года.





Премьера первого сезона "Настоящего Детектива" с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном в главных ролях состоялась в 2014 году. Сериал получил 5 премий "Эмми", был награждён премией Ассоциации телевизионных критиков и премией Британской академии кино и телевизионных искусств. Во втором сезоне сыграли Колин Фаррелл и Рэйчел Макадамс.

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Видео: ютуб-канал HBO