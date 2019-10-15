Молодой полицейский в одиночку отправился по служебным делам и пропал.

В Гае Оренбургской области при странных обстоятельствах пропал полицейский.

В ночь на 28 июля старший оперуполномоченный группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков поехал в Орск по служебным делам на автомобиле. Он был один и вез в машине наркотики на экспертизу. Вскоре он перестал выходить на связь.

Во время поисков посёлка Круторожино Орска был найден автомобиль полицейского, наркотики остались внутри машины, а самого полицейского не могут найти 3 сутки, сообщает gts.tv.

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Фото:Piter.TV