В Оренбурге самого многодетного священника подозревают в сексуальном насилии над детьми

Семья священника воспитано 70 приемных детей.

В Оренбургской области священника, его дочь и зятя арестовали по подозрению в изнасиловании над приемными детьми.

Протоиерей Николай Стремский арестован по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетними детьми. Всего в уголовном деле фигурирует 3 статьи "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ленинский суд г.Оренбурга.

Все трое арестованы до 12 ноября. Заседания суда идут в закрытом режиме. На официальном сайте СУ СК РФ по Оренбургской области нет никаких сообщений по данному делу. В СМИ сообщают, что от противоправных действий священника и его родственников пострадали 7 несовершеннолетних. Всего семья Николая Стремского воспитала 70 приемных детей, усыновленных и под опекой. Оренбургская епархия на время следствия отстранила протоиерея Николая Стремского от священнослужения.

Фото: Оренбургская епархия