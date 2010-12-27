В Орске мужчина убил и расчленил собственную мать

Убийца запрятал останки в хозяйственную сумку и выбросил в мусорный контейнер.

Накануне утром, 14 октября, в Орске были найдены останки расчлененного женского тела.

Следственные органы по факту обнаружения останков тела женщины возбудили уголовное дело по статье "убийство". Было установлено, что части тела принадлежат женщине 50-60 лет. Вскоре была установлена личность убитой женщины и задержан ее 36-летний сын.

Мужчина на допросе признался, что убил свою 62-летнюю мать. Чтобы скрыть следы преступления расчленил тело матери и выбросил в мусорные контейнеры в районе жилых домов по улицам Краматорская и Машиностроителей города Орска.

Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе мотива. СУ СК РФ по Оренбургской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области