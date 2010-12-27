В Орске мужчина убил и расчленил собственную мать

Накануне утром, 14 октября, в Орске были найдены останки расчлененного женского тела.
Следственные органы по факту обнаружения останков тела женщины возбудили уголовное дело по статье "убийство". Было установлено, что части тела принадлежат женщине 50-60 лет. Вскоре была установлена личность убитой женщины и задержан ее 36-летний сын.
Мужчина на допросе признался, что убил свою 62-летнюю мать. Чтобы скрыть следы преступления расчленил тело матери и выбросил в мусорные контейнеры в районе жилых домов по улицам Краматорская и Машиностроителей города Орска.
Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе мотива.
СУ СК РФ по Оренбургской области
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области
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