ФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию в Екатеринбурге

В лаборатории обнаружено 3 кг наркотиков.

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ накрыли крупную лабораторию по производству наркотиков.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщает, что в одном из арендованных коттеджей в Екатеринбурге была обнаружена крупная нарколаборатория. При обыске в данном коттедже обнаружены и изъяты порошок вещества массой более 3 кг, а также канистры с прекурсорами, лабораторное оборудование для производства наркотиков, электронные весы и другие атрибуты наркопроизводства.

Экспертиза установила, что вещество является синтетическим наркотиком. Уточняется, что масштабное производство синтетических наркотиков осуществлялось с целью сбыта на территории Свердловской области и соседних регионов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств в особо крупном размере".

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Фото:УФСБ по Свердловской области