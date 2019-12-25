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ФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию в Екатеринбурге
Сегодня, 13:50
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MShaffter

ФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию в Екатеринбурге

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В лаборатории обнаружено 3 кг наркотиков.

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ накрыли крупную лабораторию по производству наркотиков.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщает, что в одном из арендованных коттеджей в Екатеринбурге была обнаружена крупная нарколаборатория. При обыске в данном коттедже обнаружены и изъяты порошок вещества массой более 3 кг, а также канистры с прекурсорами, лабораторное оборудование для производства наркотиков, электронные весы и другие атрибуты наркопроизводства. 

Экспертиза установила, что вещество является синтетическим наркотиком. Уточняется, что масштабное производство синтетических наркотиков осуществлялось с целью сбыта на территории Свердловской области и соседних регионов. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств в особо крупном размере".

Ранее:В Подмосковье прикрыли подпольную нарколабораторию

Фото:УФСБ по Свердловской области

Теги: нарколаборатория, новости екатеринбурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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