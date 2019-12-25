В Подмосковье прикрыли подпольную нарколабораторию

Молодой мужчина попал в больницу, отравившись при изготовлении мефедрона.

В Рузском районе Подмосковья полиция обнаружила подпольную лабораторию, где изготавливался мефедрон.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщает, что в районную больницу поступил 28-летий мужчина с отравлением. При выяснении причин выяснилось, что парень в подпольной лаборатории изготавливалес наркотики. При обыске у него обнаружены тканевый костюм для малярных работ, канистры, куски ткани, от которых исходил резкий химический запах.

А при обыске в гараже изъяты несколько бытовых респираторов, канистры с жидкостью, банки цилиндрической формы со стеклянными бутылками, внутри которых находилась жидкость темного цвета, различные стеклянные колбы, в двух из которых находилось вещество бурого цвета.

Экспертиза установила, что данное вещество мефедрон, синтетический наркотик весом 189 г.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под стражей.

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Фото: МВД МЕДИА