В Гатчинский дворец вернули 2 экспоната, спасенные во время ВОВ

Также в музее установили памятную доску, посвященную Серафиме Балаевой.

В экспозиции Гатчинского дворца снова появились две реликвии, спасенные в годы Великой Отечественной войны при участии хранительницы музея Серафимы Балаевой: кроме того, в честь женщины установили памятную доску. Об этом сообщил online47.

Так, на территории дворцового парка выставлен мраморный бюст "Голова Геры". Его спасли от фашистов, закопав под пьедесталом. Кроме того, в музей вернули фарфоровую вазу "Лалла Рук" из Пруссии, которая входила в коллекцию Камердинерской Николая I.

Отметим, что экспонаты удалось сохранить в самом начале оккупации. Благодаря работе Серафимы Балаевой, до наших дней удалось сохранить несколько тысяч реликвий.

Ранее мы рассказали о том, что реставрировать Верхний сад Петергофа захотела только одна компания.

Фото: ВКонтакте / gatchina.palace, online47