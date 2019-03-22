В ГУП "Петербургский метрополитен" рассказали, какие станции следующими закроют на ремонт

Мероприятия по "реновации" начнутся не раньше, чем в 2020 году.

В ГУП "Петербургский метрополитен" рассказали, какие станции подземки в ближайшее время закроют на ремонт, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на руководителя организации Владимира Гарюгина.

Он заявил, что сейчас из 299 эскалаторов и траволаторов, находящихся в работе, 198 эксплуатируются без ремонта почти полвека. Первым на "реновацию" закроют "технологический институт" . На станции первого пуска вместо трех хотят сделать четыре эскалатора.

Следующие в очереди будут "Маяковская" и "Московская". Однако все перечисленные станции уйдут на ремонт не раньше, чем в 2020 году. Гарюгин подчеркнул, что во время проведения ремонта пассажиры не будут испытывать неудобств, как, например, с закрытием "Академической", так как у станций имеются два выхода.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что Беглов проверил ход капительного ремонта на "Академической".

Видео: Piter.tv