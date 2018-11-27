Беглов проверил ход капительного ремонта на "Академической"

Станцию планируют открыть к началу июля.

Александр Беглов посмотрел на ремонт, проводимый на станции метро "Академического". Временного градоначальника пустили на закрытую для обычных пассажиров станцию днем 22 марта.Специалисты напомнили, что реконструкция объекта идет уже с июля прошлого года.

По информации от руководителя "Петербургского метрополитена" Владимира Гарюгина, подрядчику осталось отремонтировать наклонный ход, а также эскалаторы, обновить инженерные системы и видеонаблюдение. В рамках заказа компания займется реставрацией витражей и облицовкой стен.

Руководитель добавил, что местных жителей ждет сюрприз после запуска станции в эксплуатацию: она станет пригодна для маломобильных категорий граждан.

Напомним, что завершатся работы по модернизации "Академической" к первому июля 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" должны быть сданы к 1 сентября.

Фото: Piter.tv