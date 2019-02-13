В ГМЗ "Петергоф" теперь можно пройти по Пушкинской карте

Весенний праздник фонтанов в парке состоится 21 мая. С этого дня и до 16 октября по графику ежедневно будут работать все фонтаны.

Сегодня, 23 апреля, в Петергофе открыли сезон фонтанов. Теперь увидеть Самсона и другие достопримечательности дворцово-паркового комплекса смогут школьники и студенты, платить за полезное и приятное времяпрепровождение им не придется. Войти в парк можно по Пушкинской карте. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург".

Все мероприятия, запланированные в этом году, в парке пройдут по графику. Весенний праздник фонтанов в Петергофе состоится 21 мая. С этого дня и до 16 октября с 10:00 до 19:45 ежедневно будут работать все фонтаны.

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Фото: ВКонтакте / Петергоф