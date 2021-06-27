В Гатчинский дворец будут бесплатно впускать женщин с именем Мария

При себе необходимо желающим иметь паспорт.

В Гатчинский дворец до 31 декабря 2022 года будут бесплатно пропускать посетительниц с именем и отчеством Мария Федоровна. Нынешний год в музее-заповеднике посвятили императрице, которая была супругой Александра III.

Кроме того, не придется платить за фотосессию в стенах дворца молодоженам с именами Мария и Александр. При себе необходимо желающим иметь паспорт.

В этом году посетители увидят тематические выставки, посвященные Марии Федоровне. Ее биографию и деятельность обсудят на конференциях.

Ранее на Piter.tv: в "Балтийском доме" покажут детектив "Свидетель обвинения".

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец / Светлана Доценко