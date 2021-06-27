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В Гатчинский дворец будут бесплатно впускать женщин с именем Мария
Сегодня, 12:46
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В Гатчинский дворец будут бесплатно впускать женщин с именем Мария

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При себе необходимо желающим иметь паспорт. 

В Гатчинский дворец до 31 декабря 2022 года будут бесплатно пропускать посетительниц с именем и отчеством Мария Федоровна. Нынешний год в музее-заповеднике посвятили императрице, которая была супругой Александра III.

Кроме того, не придется платить за фотосессию в стенах дворца молодоженам с именами Мария и Александр. При себе необходимо желающим иметь паспорт. 

В этом году посетители увидят тематические выставки, посвященные Марии Федоровне. Ее биографию и деятельность обсудят на конференциях. 

Ранее на Piter.tv: в "Балтийском доме" покажут детектив "Свидетель обвинения".

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец / Светлана Доценко

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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