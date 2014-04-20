В "Балтийском доме" покажут детектив "Свидетель обвинения"

По словам режиссера Владимира Жукова, спектакль представляет собой игру в Англию 40-х годов прошлого века.

В субботу, 23 апреля, состоится премьера спектакля по детективу Агаты Кристи "Свидетель обвинения". Постановку покажут в театре "Балтийский дом". Об этом сообщили в ТАСС.

Данила Травин стал сценографом спектакля. Главные роли исполнят Анатолий Дубанов, Клавдия Белова, Роман Дрябло, Елена Карпова, Анастасия Подосинникова, Станислав Шапкин.

По словам приглашенного режиссера Владимира Жукова, спектакль представляет собой игру в Англию 40-х годов прошлого века. Отметим, что произведение несколько раз экранизировали. По мнению писательницы Агаты Кристи, лучшим фильмом стал "Свидетель обвинения" 1957 года, который снял американский режиссер Билли Уайлдер.

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