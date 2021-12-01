Спектакль Красавец-мужчина в Театре "На Литейном": 8 фактов о премьере

В театре "На Литейном" прошла премьера спектакля "Красавец-мужчина" по пьесе А.Н.Островского. Режиссером постановки стал Сергей Грицай. Публикуем 8 интересных фактов о спектакле.

1. Почему именно сейчас?

В следующем году исполняется 200 лет со дня рождения автора пьесы А.Н.Островского. Ранее спектакль играли в этом театре в 1960-х годах.

2.Откуда это название на слуху у современного зрителя?

Зрители знают советский художественный музыкальный двухсерийный телефильм "Красавец-мужчина" (1978 г.) по мотивам одноименной пьесы Александра Николаевича Островского, где играют "звезды" того времени: Марина Неелова, Олег Табаков, Людмила Гурченко и другие исполнители.

3.Насколько актуальна тема?

В пьесе идет речь о мужчине, который ведет разгульный образ жизни, обводит вокруг пальца женщин, пытаясь присвоить их деньги себе. Эти сюжеты очень часто становятся темой уголовных дел, судебных тяжб, новостей сегодняшнего дня.

4.По сюжету красавец-мужчина пытается обмануть свою жену. Кто играет главные роли?

Актер Сергей Якушев (Аполлон Окоемов) и актриса Дарина Одинцова (Зоя Окоемова), играющие главные роли, в спектакле по сюжету разводятся. А в реальной жизни эти два актера — муж и жена, и это не первая их совместная роль в театре.

5.Зачем на сцене стоит большой стол?

Бильярдный стол, на котором играют партии, а иногда и скачут герои — это символ постоянного соперничества, интриг, расточительности, которые имеют важную роль в пьесе. В спектакле большое значение придается интерьерам, костюмам, не только воссоздающим эпоху, но и характеризующим личность героев.

6.Почему тема любви и брака, центральная в пьесе, так волновала самого Островского?

Сам Островский не мог сочетаться законным браком с простой крестьянкой, так как его отец считал ее неровней своему сыну. Более 20 лет драматург жил с простолюдинкой Агафьей Ивановной в гражданском браке.

7.В чем сложность развода героев пьесы?

Вступить в повторный брак мог лишь тот супруг, который являлся пострадавшей стороной. Поэтому герой пьесы Островского Аполлон Окаемов уговаривает свою любящую, доверчивую супругу признать себя виновной в измене.

8.Режиссер спектакля Сергей Грицай — балетмейстер?

Да, и поэтому в спектакле так много музыки и танцев. Герои танцуют не только друг с другом, но и с предметами — например, со стульями. Все это делает спектакль разнообразнее.

Родион Чепалов для Piter.tv

Фото: Театр на Литейном / Сергей Рыбежский