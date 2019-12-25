Статуи обкладывали со всех сторон глиной, а сверху засыпали песком.

В четверг, 7 мая, в ГМЗ "Петергоф" рассказали о консервации скульптур в военное время. Соответствующие подробности опубликованы в группе "Петергоф" в соцсети "ВКонтакте".

По словам работников музея, во время войны статую "Ева" укрыли в земле. Как оказалось, её обложили со всех сторон глиной, а сверху засыпали песком. Аналогично поступили и с другими скульптурами.

Прямо над местом захоронения скульптуры "Ева" немцами был построена землянка, причем отрывая её, захватчики не докопали всего лишь 20 сантиметров до скульптуры рассказывают работники

Для того, чтобы обнаружить скульптуры, работники музея создали специальную карту. После окончания войны именно по ней были найдены все экспонаты ГМЗ "Петергофа".

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Фото:ГМЗ "Петергоф"/вк