В ГМЗ "Гатчина" планируется провести расчистку водоемов

Специалисты займутся рекой Теплая, озером Белое и Карпиным прудом.

На территории Государственного музея – заповедника "Гатчина", а именно, в Дворцовом парке и парке "Зверинец", планируется провести расчистку водоемов. Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа Ленинградской области.

Речь идет о реке Теплая, озере Белое и Карпином пруде. Работы, как ожидается, будут проводиться в 2020-2022 годах.

За это время специалисты расчистят водные объекты от донных отложений. Как указывается в документации к закупке, общий объем расчистки составит примерно 191 тысяч кубических метров. Основная доля приходится на озеро Белое – 138,8 тысяч кубометров.

Озеро имеет искусственное происхождение, оно возникло в 18-м веке после того, как на Теплой построили плотину. На берегах Белого находятся многие сооружения гатчинского парка. Это, в частности, Павильон Венеры, Павильон Орла.

Как сообщало ранее Piter.tv, реставраторы продолжили обновление фасадов Гатчинского дворца.

Фото: Википедия