Реставраторы продолжили обновление фасадов Гатчинского дворца

Полностью реставрацию планируется закончить в 2021 году.

В Гатчинском дворце продолжается реставрация фасадов, вокруг здания уже выросли строительные леса, а облицовку начали расчищать, сообщили в пресс-службе КГИОП. В текущем году обновят фасады западного полуциркуля дворца, центральной части дворца и Кухонного каре, работы обойдутся в 293 млн рублей.

Известно, что реставрация началась в 2015 году. До этого разрушенным войной дворцом вплоть до 1976 никто не занимался, и только спустя 30 лет здание внесли в реставрационную программу КГИОП. Отмечается, что "изюминка" дворца – облицовка пудостским и гатчинским доломитами. Со временем светлый камень благородно потемнел от патины, однако в ходе реставрации налет снимут. Именно природные изменения вызвали много вопросов по поводу смены цвета дворца, как когда-то произошло с Казанским собором: в 2015 году петербуржцы переживали, что привычный темный цвет памятника стал слишком светлым после обновления.

К сегодняшнему дню в Гатчинском дворце отреставрировали интерьеры Дворцовой церкви, Арсенального зала, Чесменской галереи и фасады Арсенального каре и центральной части здания. Полностью реставрацию планируется закончить в 2021 году.

Ранее мы рассказывали, что здание бывшей богадельни имени Полежаевой на Приморском стало памятником.

Фото, видео: пресс-служба КГИОП